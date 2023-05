per riprendere i fili del discorso. Robertor, un commiato mesto e triste, culminato conrimediata in poco più di 40' nella sfida Champions del Maradona persa contro il Napoli, irrimediabilmente condizionata da due cartellini gialli che potevano essere evitati, soprattutto perché era già stato graziato in precedenza., con i quali, soprattutto dopo le frasi di gennaio in cuiche gli ha comunque fatto disputare quasiormai, con i crismi deldella mediana ecome definito anche da Daniele De Rossi, doponon è più riuscito a riconfermarsi a quei livelli, diventandoil, passato all'Inter in prestito biennale con obbligo,, partiràal club di Viale della Liberazione,Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sonoc'è l'interesse della, che potrebbe far compiere all'italiano lo stesso percorso fatto da Vecino un anno fa, e ildi Adriano Galliani, abile a rigenerare promesse che sembrano svanite.il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta. Per lui, ragazzo di Dalmine, sarebbe un gradito ritorno a casa: molto dipenderà dall'offerta di ingaggio, ma@AleDigio89