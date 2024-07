Genoa, anche i rossoblù si interessano all'ex Inter Casadei

Torna di moda un nome molto gettonato nel recente passato in casa Genoa.Tra i tanti club nostrani che sono sulle tracce dici sarebbe anche il Grifone, già un anno fa accostato con insistenza al giovane talento cresciuto nel vivaio dell'Inter.Il 21enne di proprietà del Chelsea è stato messo formalmente sul mercato dai Blues, delusi da un rendimento che in Oltremanica non è mai stato all'altezza delle aspettative, né con la prima squadra né con quella Under 21, mentre appena meglio sono essere andate per il ragazzo le cose nei due prestiti in Championship al Reading prima e al Leicester poi. Fatto sta che

Diversi, come detto, i club che ne stanno monitorando con interesse la situazione. Tra questi, secondo Il Secolo XIX, ci sarebbe anche il Genoa, attratto dalla prospettiva di investire su un giovane talento del nostro calcio con un gran bisogno e una grande voglia di rilanciarsi.Classe 2003, Casadei è stato una presenza fissa delle nazionali giovanili azzurre fin dai tempi dell'Under 16 e attualmente è un pilastro dell'Under 21 di Carmine Nunziata. Nell'agosto del 2022 l'Inter lo cedette al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus.