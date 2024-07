Twitter Genoa

StraordinAria come ci si augura possa essere la prossima.Reduce dal record storico di abbonamenti fatto registrare un anno fa, quando si raggiunse la clamorosa quota di 27.777 tessere vendute, il Genoa prova a replicare il medesimo successo a dodici mesi di distanza lanciando unaPer provare a ricalcare il solco tracciato nelle ultime due estati, il club rossoblù si affida ancora una volta ale ad artisti molti legati alla città. Se in precedenza era toccato ai vari Bresh, Annalisa e Alfa fare da testimonial con le proprie note al Grifone, ora l'onore spetta a un duo storico del pentagramma nazionale e non solo: iI mitici Angela e Angelo, genoani e genovesi doc, saranno i protagonisti del video-clip di valorizzazione e promozione del marchio rossoblù in questa stagione. Un filmato di quasi 100 secondi con scorci scenografici del capoluogo ligure che spaziano dal Porto Antico ai murales del Ferraris, dalle spiagge cittadine agli angoli più suggestivi del contesto urbano. A far da colonna sonora, come detto,

La vendita inizierà domani mattina nei Genoa Store, nelle ricevitorie VivaTicket e presso il Ticket Office del Porto Antico. Non è prevista una fase di vendita libera, nella speranza che tutti gli abbonamenti verranno venduti già in fase di prelazione. Presenti come sempre diverse promozioni per famiglie e anziani, oltre che un sconto del 50% sull'acquisto delle maglie da gioco ufficiali della squadra.