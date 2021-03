Quattro derby, zero sconfitte: il ruolino di marcia di Davide Ballardini nelle stracittadine genovesi è stato fin qui un percorso netto.



Nei quattro precedenti in cui il tecnico romagnolo ha sfidato la Sampdoria seduto sulla panchina del Genoa non è mai arrivata per la sua squadra alcuna sconfitta. Il bilancio parla infatti di due vittorie e altrettanti pareggi.



Il rapporto positivo tra il Balla e il derby della Lanterna cominciò il 16 febbraio 2011 quando un gol del brasiliano Rafinha regalò la gioia più grande al popolo rossoblù. Una gioia replicata l'8 maggio successivo nella sfida passata alla storia per la rete dell'argentino Boselli al sesto minuto di recupero che diede una spallata decisiva alle speranze salvezza dei blucerchiati.



A quei due successi seguirono due pareggi nei successivi testa a testa. Il 14 maggio 2013 un'1-1 griffato dal vantaggio di Eder e dalla risposta di Matuzalem, l'8 aprile 2018 uno 0-0 senza emozioni ma utile al Genoa per avvicinarsi alla permanenza in A e al suo allenatore per mantenersi imbattuto nei derby.