Genoa, Bohinen in uscita: due club di B sul norvegese

Potrebbe durare poco più di sei mesi l'avventura al Genoa diIl centrocampista norvegese nato in Inghilterra, prelevato in prestito a gennaio dalla Salernitana per poi essere riscattato definitivamente a fine aprile con il raggiungimento matematico della salvezza da parte dei rossoblù, non rientra nei piani di mister Alberto Gilardino, il quale, dopo l'arrivo di Fabio Miretti dalla Juventus si ritrova con un reparto mediano decisamente abbondante.Con le possibilità di vedere il campo ridotte all'osso, il classe 1999 sarebbe ben lieto di cambiare aria, magari accasandosi nuovamente proprio in quellasalutata lo scorso inverno. Secondo quanto riferisce Sky Sport,ma a ostacolare il rientro all'Arechi di Bohinen potrebbe mettercisi un'altra squadra di Serie B.

Con il Grifone Bohinen ha collezionato appena cinque presenze, tutte nella passata stagione e tutte da subentrante, non giocando mai più di mezzo tempo per volta.