Nella tarda serata di ieri la Lega Serie A ha comunicato date, orari e collocazione televisiva del 36° e del 37° turno del nostro massimo campionato.



In entrambe le occasioni il Genoa scenderà in campo alle 19:30, prima ospitando l'Inter a Marassi sabato 25 luglio, poi facendo visita al Sassuolo il mercoledì successivo. ambedue le sfide dei rossoblù saranno trasmesse da Sky Sport.



Per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato la Lega comunicherà orari e date nelle prossime settimane, tenenendo in considerazione gli interessi di classifica che coinvolgeranno le diverse squadre.



Per il Grifone l'ultimo impegno sarà quello casalingo contro il Verona dell'ex Ivan Juric.