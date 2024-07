Genoa-De Gea: tutto passa da Miami. I vertici della 777 Partners ragionano sull'operazione

Il Genoa e David de Gea sono sempre più convinti di dirsi "sì!". Eppure l'operazione che porterebbe in rossoblù l'ex portiere del Manchester United non è ancora del tutto conclusa. Malgrado le due parti in causa abbiano di fatto accettato le proposte altrui, con l'estremo difensore spagnolo disposto ad abbassare le proprie iniziali richieste economiche e temporali e con il club rossoblù pronto a fare un'eccezione al tetto salariale interno, la trattativa resta in fase di definizione.



L'ULTIMO OK - I 2,5 milioni di euro netti di ingaggio per le prossime due stagioni che il Grifone è disposto a garantire al giocatore devono infatti prima passare dal vaglio della proprietà americana del club più antico d'Italia. Da giorni i vertici sportivi della 777 Partners stanno analizzando con estrema cura tutti i pro e gli eventuali contro di quella che qualora dovesse andare a buon fine diverrebbe la più importante operazione di mercato da quando la holding di Miami ha assunto il controllo del Genoa.