Un anno dopo la carriera di Caleb Ekuban potrebbe riprendere dalla Turchia.



Arrivato al Genoa la scorsa estate dal Trabzonspor, dopo ha trascorso tre stagioni a buoni livelli, l'attaccante italo-ghanese potrebbe tornare in Super Lig dopo un solo anno in rossoblù.



Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Besiktas. Il Grifone vorrebbe far partire il ragazzo a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 4 milioni. Ma, secondo quanto scrive il Secolo XIX, alla fine i due club potrebbero anche accordarsi per un prestito.