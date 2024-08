Getty Images

Genoa, Gilardino su Gudmundsson: "Mi auguro che la questione si risolva presto. Voglio gente motivata"

14 minuti fa



Nel post-partita della gara di Coppa Italia contro la Reggiana, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha avuto modo di tornare sull'eventuale cessione di Albert Gudmundsson, assente questa sera per un leggero problema fisico: "Mi auguro che la questione Gudmundsson si delinei in fretta, per lui e per la squadra - ha dichiarato l'allenatore rossoblù - Voglio giocatori contenti di vestire questa maglia e contenti di stare qui. Albert è un grandissimo professionista e ci auguriamo di averlo ancora con noi"