Genoa, Blazquez: "Senza sostituto non cediamo Gudmundsson. Retegui voleva la cessione, resteremo competitivi"

Sono giorni agitati in casa. L'attesa per la prima gara ufficiale della nuova stagione, in programma questa sera al "Ferraris" contro la Reggiana in Coppa Italia, lascia spazio ai timori e ai malumori di- A provare a riportare un po' di serenità a un ambiente raffreddato dalle mosse di mercato della società ci ha provatodalle colonne de Il Secolo XIX: “– ha assicurato l'amministratore delegato rossoblù -Quando abbiamo fatto delle cessioni, lo abbiamo fatto con l'obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva. Basta guardare quello che è successo a gennaio: abbiamo deciso di cedere Dragusin ma la squadra non ne ha risentito, De Winter è cresciuto e Vasquez si è consolidato, mentre Bani è una garanzia. Il rendimento della difesa è migliorato e la cessione è stato un affare per tutti”.Entrando nel merito della cessione del centravanti italo-argentino, il dirigente spagnolo ha poi spiegato:, lo avevamo messo in preventivo e, un giocatore che ha grandi qualità e grande voglia di dimostrarle.e l'accordo è stato trovato in tempi brevi., siamo alla ricerca di una punta con le caratteristiche che il mister ci ha chiesto, più adatta di Retegui al nostro modo di giocare. Ma a gennaio ci eravamo già portati avanti con gli arrivi di Vitinha e Ankeye. Vedrete che Ankeye rientrerà entro fine agosto, in più c'è Ekuban che è migliorato tanto rispetto a tre anni fa. E poi sta crescendo Ekhator, è giovane ma ha qualità impressionanti”.Inevitabile fare il punto anche sulla questione, dato sempre vicinissimo al passaggio alla Fiorentina: “Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto.. La Fiorentina gli ha offerto quasi il doppio dell'ingaggio, noi gli abbiamo offerto un aumento. Però non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi. In questi giorni è fermo per un problema muscolare, oggi non si è allenato per la febbre”.Altro tema caldo la questione della proprietà del club che secondo rumors sempre più insistenti provenienti dagli Usa sarebbe passata sotto il controllo della A-Cap: "- sostiene Blazquez - è sempre 777 Partners. A-Cap è un lender, un finanziatore. Le decisioni le prendiamo qui, poi ci confrontiamo con Don Dransfield e Johannes Spors per trovare la soluzione e fare la scelta migliore.L'accordo con l'Agenzia delle entrate e la sentenza del tribunale ci impongono una serie di obblighi da rispettare.