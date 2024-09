Genoa, i convocati per il derby: prima chiamata per Miretti

Getty Images

Sono 25 i giocatori del Genoa convocati da Alberto Gilardino per il derby di Coppa Italia di questa sera contro la Sampdoria.Come già noto tra i rossoblù mancheranno gli infortunati Junior Messias, Ruslan Malinovskyi, Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy. Farà invece capolino per la prima volta in distinta Fabio Miretti, prelevato in prestito dalla Juventus a fine agosto ma finora restato sempre fermo ai box.Questo l'elenco completo dei convocati:PORTIERI: Gollini, Leali, SommarivaDIFENSORI: Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

CENTROCAMPISTI: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Miretti, Thorsby,ATTACCANTI: Accornero, Ankeye, Ekhator, Pinamonti, Vitinha,