Genoa, il Paok spara alto: frenata per Kotarski

BELGA MAG/AFP via Getty Images

La ricerca di un nuovo numero 1 con il quale sostituire Josep Martinez, destinato a breve a diventare ufficialmente un nuovo portiere dell'Inter, sta spingendo il Grifone a ricercare colui che possa raccoglierne il testimone. Il candidato principale sembra essere, 24enne croato di proprietà del club di Salonicco.I rossoblù si sono convinti che il ragazzo, nel giro nella nazionale maggiore del paese balcanico, sia per caratteristiche tecniche e anagrafiche il profilo ideale per non far rimpiangere l'ex Lipsia.

L'ostacolo al buon esito della trattativa è però rappresentato dalla valutazione che i greci danno del giocatore.di euro mentre il Genoa non vorrebbe spingersi oltre i 6/7 milioni. Neppure il tentativo di inserire una parziale contropartita tecnica sembrerebbe in grado di convincere gli ellenici ad abbassare le proprie richieste. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX,, attaccante di rientro a Pegli dopo il semestre trascorso in Belgio che non rientra nei piani di Alberto Gilardino.