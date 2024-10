Genoa, in ritiro a Veronello con tre novità per Gilardino

Getty Images

Tutti in ritiro per provare a uscire dalla crisi e avvicinarsi al meglio alla sfida di sabato sera in casa dell'Atalanta.Come anticipato qualche giorno fa, il Genoa ha deciso di preparare il settimo turno di campionato compattando il proprio ambiente nella quiete e nella tranquillità di Veronello, il centro sportivo ubicato a Bardolino, sulle rive del Lago di Garda, un tempo utilizzato da Chievo ed Hellas per i propri allenamenti.La prima sessione di lavoro si è svolto oggi, con Alberto Gilardino che ha avuto finalmente a disposizione due giocatori mai utilizzati fino a oggi più un terzo che mancava all'appello da oltre un mese. Si tratta dell'esterno inglese, arrivato in estate dall'Arsenal ma sempre rimasto in infermeria, del reintegratoallenatosi in disparte fino a l'altro ieri, e del recuperato, la cui ultima gara risale allo scorso 24 agosto in occasione della vittoriosa trasferta in casa del Monza. Unico successo rossoblù in questa stagione.

Tutti e tre si sono allenati regolarmente ma difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto al Gewiss Stadium, proprio a causa del lungo periodo trascorso fuori dal rettangolo verde. Più probabile un impiego a gara in corso. Un modo per mettere benzina nel motore prima della sosta per le nazionali delle prossime due settimane.