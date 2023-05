La recente retrocessione in Serie C della Spal non sembra placare le ambizioni del club di proprietà di Joe Tacopina.



Gli emiliani sono già all'opera per ricostruire il proprio organigramma societario e avrebbero individuato in un dirigente del Genoa un possibile obiettivo.



Stando a quanto riporta il portale lacasadic.com gli estensi vorrebbero affidare il ruolo di Direttore Sportivo a Matteo Scala, ex team manager di Carpi, Bari e Napoli, dalla scorsa estate alla dipendenze del Grifone.