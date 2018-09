Levata di scudi da parte di un grande ex portiere del Genoa nei confronti dell'attuale titolare del ruolo.



Intervenuto a TeleNord Silvano Martina ha infatti preso le difese di Federico Marchetti, oggetto di tante critiche dopo la brutta prestazione con il Sassuolo: "Si è già creato un caso senza motivo ben preciso - ha dichiarato Martina - Nella prima partita mi risulta che abbia salvato il Genoa dal pareggio. E nei gol presi dal Sassuolo non vedo grandi responsabilità”.



L'ex portiere ha proseguito nella sua arringa difensiva dicendo che “non si giudica da queste situazioni. Quando prendi cinque gol non è mai colpa del portiere, vuol dire che tante cose non hanno funzionato. Parliamo di un ragazzo che ha fatto un mondiale con la nazionale, non si può mettere in croce uno per una partita sbagliata. Abbiamo creato un problema che non esiste neanche”.



Per Martina la scarsa concentrazione mostrata da Marchetti è solo un problema temporaneo che ben presto passerà: “Se ti alleni continuamente non hai problemi fisici, ma se stai fuori per tanto tempo devi recuperare la concentrazione. Bisogna dargli fiducia. È un ottimo portiere. Se lo cambi alla seconda giornata e il giovane non fa bene che fai? Ti resta il problema per tutto il campionato”.