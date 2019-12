Non ci sarà una cessione di Lasse Schone al Napoli o al Milan nell'ormai imminente mercato di gennaio. Ad impedire al centrocampista danese del Genoa di vestire un'altra maglia sono i regolamenti della FIFA che non permettono ad un giocatore di cambiare tre club nel corso della stessa stagione.



Prima di approdare al Grifone, lo scorso agosto, Schone era già sceso in campo in una gara ufficiale con l'Ajax, disputando circa mezz'ora nella di Supercoppa olandese contro il PSV.



L'unico trasferimento previsto dalle regole internazionali sarebbe quindi per lui l'eventuale ritorno all'Ajax, ipotesi che gli permetterebbe di non infrangere alcuna normativa.