Termina con un rotondo 11-0 l'amichevole infrasettimanale del Genoa che questo pomeriggio a Pegli ha affrontato e battuto i dilettanti del Molassana.



In evidenza Goran Pandev, autore di una tripletta, e Sturaro che ha disputato i primi 45 minuti di gioco. Doppia gioia sotto rete per Kouame, Lerager e per il giovane Flavio Bianchi, con Lazovic e Bessa a completare il tabellino con una marcatura ciascuno.



Non sono invece scesi in campo Sanabria, Zukanovic e Criscito. Nessun problema fisico per loro, soltanto un po' di riposo.