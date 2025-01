Genoa-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 12 gennaio con calcio d'inizio alle ore 12:30) è il lunch match della 20ª giornata di campionato, la prima nel girone di ritorno. Le due squadre si presentano a questa sfida separate da un solo punto in classifica a favore dei padroni di casa. Arbitra Colombo, assistito da Perrotti e Niedda con Galipò quarto uomo, Mazzoleni e Meraviglia al Var. Occhio ai cartellini: diffidati De Winter e Martin. Nel prossimo turno di campionato il Genoa fa visita alla Roma e il Parma ospita il Venezia.Partita: Genoa-Parma.

Data: domenica 12 gennaio 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 12:30.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Ekhator. All. Vieira.(4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

- Vieira perde Vitinha (che si aggiunge agli altri infortunati Ekuban, Norton-Cuffy, Matturro, Messias e Malinovskyi) e pensa a Ekhator, in ballottaggio con Miretti.Dall'altra parte Pecchia recupera Man, in ballottaggio con Cancellieri. Assenti gli indisponibili Barnabé, Charpentier, Circati, Estevez, Kowalski e Osorio.- Genoa-Parma è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Genoa-Parma è affidata a Luca Farina.