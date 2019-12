Più passano le giornate e più l'Inter sembra convincersi che Kevin Agudelo possa essere un futuro obiettivo di mercato.



I dirigenti nerazzurri continuano a monitorare le prestazioni del giovane centrocampista colombiano del Genoa, in attesa di capire se sferrare l'attacco sul suo cartellino già nel prossimo mercato di gennaio oppure attendere fino all'estate.



Un'opzione plausibile, almeno secondo quanto riporta FcInterNews, sarebbe quella di assicurarsi le prestazioni di Agudelo già tra un mese per poi lasciarlo ancora qualche tempo a maturare all'ombra della Lanterna.



Un'operazione molto simile a quella che ha visto protagonista nei mesi scorsi Ionut Radu, riscattato dall'Inter ma lasciato a farsi le ossa in maglia rossoblù.