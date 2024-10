Genoa, Pereiro non basta: nuovi contatti con Balotelli

, reduce dalla pesante sconfitta (1-5) per mano dell'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A e a secco di vittorie dalla seconda di campionato, 1-0 sul campo del Monza con rete di Andrea Pinamonti, ha chiesto urgentemente rinforzi. Nelle ultime cinque uscite sono arrivati 4 ko ed un pari eAl momento il Grifone ha rinnovato la fiducia al proprio allenatore, ma è chiaro che dalle prossime partite - alla ripresa dopo la sosta il Genoa ospita il Bologna e poi sarà atteso dalle sfide con Lazio e Fiorentina – si attende una reazione importante a livello caratteriale.Gli infortuni in serie – Badelj, Vitinha, Messias, Frendrup, Malinovskyi ed Ekuban – non hanno agevolato la già difficile missione di Gilardino, che in estate ha visto andare via Gudmundsson e Retegui senza ricevere adeguati rimpiazzi. Ecco che il mercato degli svincolati può tornare in soccorso e, dopo il via a Gaston Pereiro – reduce dall'esperienza tra le fila della Ternana in Serie B dopo quella di Cagliari. La sua qualità sulla trequarti può tornare utile, maTerminata a giugno la sua seconda avventura in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor (7 reti in 16 partite), il classe '90 si sta allenando per mettersi nelle migliori condizioni possibili. E il Genoa, dopo il Torino che ha perso per tutta la stagione Duvan Zapata, ha avviato i primi contatti col giocatore.Da settimane si allena duramente, in solitaria, nella sua Brescia e la telefonata a Gilardino è arrivata.Le prossime ore saranno importanti e probabilmente decisive: il Grifone potrebbe piazzare un altro colpo in entrata dopo Pereiro.