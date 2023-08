Malinovskyi è stato l'ultimo, ma solo in ordine cronologico. Perché il pirotecnico mercato del Genoa non si fermerà all'ingaggio del 30enne ucraino. Nei piani della società, come esplicato dall'amministratore delegato Andres Blazquez, c'è l'intenzione di regalare ad Alberto GilardinoMa a tanta abbondanza in entrata dovrà necessariamente corrisponderne altrettanta in uscita. Se non altro per bilanciare numericamentesenza considerare dunque altri possibili nuovi arrivi,Di questinegli ultimi dieci giorni di trattative. In difesa, ad esempio, con l'arrivo di De Winter sono ben sette i centrali presenti in rosa. Davvero troppi, anche nel caso in cui Gilardino dovesse insistere con il 3-5-2. Se poi, come sembra, dovesse arrivare un ulteriore rinforzo allora ecco che qualcuno dovrebbe necessariamente salutare la truppa. L'indiziato numero 1 èche, malgrado il gol bello ma inutile segnato alla Fiorentina e alcune voci circa un possibile rinnovo di contratto, sembra essere il meno considerato dal mister.Con quattro elementi in organico la batteria degli esterni appare invece completa, ma solo dal punto di vista numerico. Da tempo il Genoa segue infatti rinforzi sia a destra che a sinistra e a tot entrate corrisponderanno tot uscite, concandidati principali a fare le valigie.Affollatissimo il reparto centrale che arriva in doppia cifra in fatto di interpreti. Eppure anche in questo caso le porte d'accesso di Villa Rostan potrebbero non essere definitivamente chiuse. Inevitabile pensare a un'abbondante sfoltitura. Osservati speciali, in questo caso, sono. Ma attenzione anche ache di fronte all'offerta giusta sarebbero lasciati andare.Infine l'attacco. Tra trequartisti, ali, seconde punte e centravanti Gilardino attualmente si trova a lavorare con ben dieci elementi offensivi. Almeno la metà dei quali destinati però a proseguire la stagione altrove. Sulla lista dei partenti figurano i nomi die forse anche. Piazzarli tutti non sarà semplice anche perché gli ingaggi di alcuni risultano fuori portata per molti di coloro che nelle scorse settimane hanno bussato ai cancelli di Pegli.In totale potrebbero essere quindi addirittura. Praticamente un'intera squadra con tanto di riserve. Ma senza portieri.Il primo ad essere stato sistemato, già a inizio luglio, e in cui le gerarchie tra Martinez, Leali e Sommariva appaiono ben definite. Per il resto ci sarà molto da lavorare per gli uomini mercato del Grifone. Ancora attivi in entrata ma che dovranno esserlo altrettanto in uscita.