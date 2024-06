Genoa: richieste in Serie B e all'estero per due esuberi

Getty Images

Potrebbero proseguire ancora ancora lontano dalla Genova rossoblù le carriere di due giocatori di proprietà del Genoa non rientranti nei piani di mister Alberto Gilardino.Siasono seguiti con estremo interesse in Italia e all'estero. L'attaccante campano, reduce da un'ottima annata con lacon cui ha fallito la promozione dopo averla trascinata alla finale play-off, sarebbe finito nel mirino degli uomini mercato dellaneoretrocessa in B. Il centrocampista polacco, rientrato a Pegli dopo il prestito allo Spezia, potrebbe invece rientrare in patria rispondendo alla chiamata del Legia Varsavia.

A riportare i due interessi è l'edizione odierna di Repubblica.