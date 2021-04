Il Genoa lo ha scovato giovanissimo in Argentina. Lo ha portato in Italia e gli ha permesso di imporsi nel grande calcio. Insomma ai rossoblù Cristian Romero deve molto.



Eppure a sentirlo parlare il difensore argentino dell'Atalanta non sembra essere poi così riconoscente verso il Grifone.



Intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport, Romero volendo fare un complimento al suo attuale tecnico ha finito, forse involontariamente, per fare un torto al suo vecchio club: "Ho imparato più con Gasperini in pochi mesi che in due anni al Genoa”. Una dichiarazione di stima profondo nei confronti dell'allenatore di Grugliasco. Non altrettanto per la società più vecchia d'Italia.