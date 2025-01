Getty Images

Genoa, si ferma Vitinha: l'esito degli esami

Paolo D'Angelo

3 ore fa



Brutte notizie in casa Genoa: mister Patrick Vieira dovrà fare a meno di Vitinha per la sfida di campionato contro il Parma, in programma domenica al Ferraris.



L'attaccante portoghese era uscito dolorante nel secondo tempo della sfida con il Lecce e oggi si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lieve distrazione muscolare al flessore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate all'inizio della prossima settimana in vista della gara contro la Roma.