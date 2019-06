Darko Lazovic e il Genoa sono sempre più lontani.



In attesa da mesi di un rinnovo di contratto che non arriva, il laterale serbo che a fine giugno si svincolerà dal Grifone, piace a diversi club di A. Lazio, Torino e Udinese da tempo hanno messo gli occhi su di lui, allettati dalla possibilità di assicurarsi un valido giocatore senza pagare un euro per il suo cartellino.



Le tre società, tuttavia, potrebbero essere beffata dalla proposta recapitata all'ex capitano della Stella Rossa dal Besiktas. Secondo il sito Udineseblog.it, il club di Istanbul avrebbe fatto pervenire all'entourage dell'esterno offensivo la proposta per un contratto triennale. I dirigenti turchi si direbbero talmente sicuri del buon esito della trattativa da considerarla chiudibile entro la fine di questa settimana.