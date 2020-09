Genoa e Lazio hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossoblù di Milan Badelj.



Il centrocampista croato, vicecampione del mondo in carica con la sua nazionale, si trasferirà in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Entro luglio, quindi, il Grifone verserà nelle casse dei biancocelesti i 4 milioni di euro pattuiti e si garantirà il 31enne ex Fiorentina per le successive tre stagioni.



Restano ancora da limare gli ultimi dettagli contrattuali con il giocatore che già tra domani e sabato potrebbe raggiungere Genova per sottoporsi al rituale delle visite mediche preliminare alla firma.