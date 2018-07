Giornata di incontri importanti quella odierna per il mercato di Genoa e Pescara.



La dirigenza ligure e quella abruzzese si sono date infatti appuntamento per questo pomeriggio per discutere la situazione di quattro giocatori che potrebbero scambiare la maglia. In particolare ai rossoblù piacciono l'esterno 24enne Francesco Zampano, nativo proprio del capoluogo ligure e cresciuto nelle giovanili di Samp ed Entella, e il ventenne mediano senegalese di scuola Juve Franck Kanouté, nell'ultima stagione in prestito all'Ascoli.



Percorso opposto potrebbe toccare di fare a due tesserati del Grifone: l'attaccante spagnolo Raul Asencio, reduce da un anno positivo con l'Avellino, e il laterale Riccardo Fiamozzi. Nel frattempo le due società si sono accordate per il trasferimento temporaneo in riva all'Adriatico di Luigi Carillo, difensore classe 1996, appena acquistato dai rossoblù.