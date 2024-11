Getty Images

Seconda conferenza stampa da tecnico del Genoa perTra le tante domande a cui l'allenatore francese ha risposto in vista della gara di domenica in casa dell'Udinese c'è stata anche quella sul possibile impiego di Mario Balotelli, fin qui sceso in campo poco più di venti minuti da quando è approdato in rossoblù:- ha spiegato Vieira -e deve continuare così. Sa che può fare gol e lo sappiamo anche noi, perché ha questa qualità.. Una risposta decisamente diplomatica che sa tanto di nuova panchina, almeno dall'inizio, per Supermario.

Più chiaro Vieira lo è stato invece nello sciogliere i dubbi riguardo al duello tra i pali che potrebbe coinvolgere Nicola Leali e il recuperato Pierluigi Gollini: ". Comunque Leali sta facendo benissimo".