Georgia-Repubblica Ceca, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Hlozek, il motivo

21 minuti fa



Secondo impegno agli Europei per Georgia e Repubblica Ceca: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali della gara diretta da Siebert, fischietto tedesco.



22' - Hlozek segna di faccia, dopo aver toccato anche con il braccio: Siebert prima convalida poi, richiamato dal Var, annulla



9'- Davitashvili sfonda sulla destra: sul contrasto però cade in area, per l'arbitro il contatto è troppo leggero per concedere rigore