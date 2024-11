Giulia Bernacci, fidanzata di Fagioli, a Fragile: "Era sempre al telefono, pensavo avesse un'altra"

Anche, fidanzata diinterviene nel documentario, prodotto da Juventus Creator Lab e visibile su Prime Video.è incentrato su problema della ludopatia, una dipendenza che aveva portato Fagioli a essere squalificato per scommesse. Di seguito alcuni estratti delle parole dicosì come riportati da IlBianconero.com.“Quattro agenti in borghese, che hanno guardato Nicolò e gli hanno chiesto se potessero parlare davanti a me. Mi sono detta che fosse successo qualcosa di grave, tirano fuori questo foglio con scritto che Nicolò era indagato per gioco d’azzardo su piattaforme illegali”.

“Non voleva nemmeno mangiare, io gli portavo la cena a letto poi restavo lì con lui, gli stavo vicino”.“Era sempre al telefono, quando gli chiedevo cosa stese facendo mi allontanava. Pensavo avesse un’altra. Quando passava il tempo gli chiedevo cosa facesse, che non era cosi”:“Estorsioni, ricatti, io non sapevo niente. Mi ha raccontato in quel periodo di avere paura ogni volta che si guardava attorno, che stava male quando uscivamo perché aveva paura dentro”.

“Pensavo fosse un vizio, poi ho capito che era una malattia”.