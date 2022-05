Sconfitta con il Real Madrid ed ennesima delusione europea per Pep Guardiola, incapace di vincere in Europa dopo l'addio al Barcellona. Molti parlano di maledizione, cosa che per i più superstiziosi troverebbe sponda in un salto indietro al 2018...



MALEDIZIONE AFRICANA - Quell'anno, Dimitri Seluk, agente di Yaya Touré, lanciò la dannazione perpetua sul tecnico catalano dopo che il centrocampista ivoriano venne messo in panchina dall'allenatore del City, che di fatto lo costrinse ad andare via a fine anno. "Guardiola ha messo tutta l'Africa contro se stesso, molti tifosi africani si sono allontanati dal Manchester City. E sono sicuro che molti sciamani africani in futuro non permetteranno a Guardiola di vincere la Champions League. Questa sarà per Guardiola una maledizione africana. La vita mostrerà se ho ragione o no. Il fatto che Guardiola abbia posto fine alla carriera di Yaya al Manchester City non è nemmeno un errore, è un crimine. Ma il boomerang tornerà, Pep. Vedrai cosa sono gli sciamani africani. Ricordalo sempre". Superstizioni o meno, resta un dato di fatto. Dall'addio al Barcellona, nel 2012, Guardiola - arrivato al City nel 2016 - non è più riuscito a trionfare in Europa.