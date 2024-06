Getty Images

Guirassy allo scoperto: "Sì, potrei andare al Borussia Dortmund"

Serhou Guirassy è vicino al Borussia Dortmund. A confermarlo è lo stesso attaccante dello Stoccarda, protagonista di una stagione da vicecapocannoniere in Bundesliga dietro solo a Kane, che a Sky Germania ha confessato:



"Decisamente, mi immagino al Borussia Dortmund, è un club molto grande. Ancora non c'è nulla di avanzato e sono ancora sotto contratto con lo Stoccarda... Ora un po' di vacanze e poi nel giro di poche settimane sapremo cosa succederà",



28 reti in stagione per il poderoso attaccante guineano, che è stato portato in Germania nel 2022 da Sven Mislintat, che lo ha prelevato dal Rennes. Mislintat adesso lavora per il Dortmund, quindi potrebbe prendere Guirassy per la seconda volta nel giro di due anni.