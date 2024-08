Hateboer lascia l'Atalanta: ceduto al Rennes, è ufficiale. Le cifre

Getty Images

Finisce dopo quasi otto stagioni e 245 presenze l'avventura diall'. Il club bergamasco ha ufficializzato la cessione dell'esterno olandese, che passa a titolo definitivo alin un'operazione da. Hateboer ha firmato un contratto biennale (fino al 30 giugno 2026) con i rossoneri francesi.- Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze in tutte le competizioni nelle sue sette stagioni e mezza di militanza, culminate con la vittoria della UEFA Europa League lo scorso 22 maggio.

Quasi 8 stagioni, 245 presenze, 12 gol e tanto, tantissimo entusiasmo. Grazie di tutto, "cavallo pazzo", per sempre nella storia



Almost 8 seasons, 245 appearances, 12 goals and zing galore. Het beste Hans, forever in history @Hans33Hateboer | #GoAtalantaGo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 6, 2024

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano con affetto e riconoscenza Hans, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.COMUNICATO RENNES - Storico pilastro della squadra lombarda, che la scorsa stagione ha vinto la finale di Europa League e si è classificata 4a in Serie A, il terzino destro Hans Hateboer ha firmato un contratto biennale con lo Stade Rennais F.C.

Hans Hateboer vanta più di 350 partite ai massimi livelli, 245 con l'Atalanta Bergamo, 111 con l'FC Groningen, la sua società di allenamento; tra cui la solida esperienza acquisita nelle coppe europee, 41 partecipazioni compresa la finale di Europa League vinta la scorsa stagione 3-0 contro il Bayer Leverkusen.Giocatore dall'innegabile intelligenza tattica, ha saputo perfezionare il senso del gioco e del posizionamento agli ordini di Gian Piero Gasperini per più di sette anni. Utilizzato principalmente come pistone destro in Italia, Hans ha dimostrato in alcune occasioni la sua capacità di adattarsi a tutti i ruoli in difesa. Notevole senso di anticipazione, solido nell'uno contro uno, il nazionale olandese è una risorsa preziosa anche in zona offensiva. In tutta la sua carriera il suo piede destro ha fornito 34 assist.

Hans esprime le sue prime parole sulle motivazioni che lo hanno portato a Rennes: "Ho conosciuto alcuni dipendenti e scoperto lo stadio, le mie prime impressioni sono molto buone. Ho vissuto anni fantastici con l’Atalanta. Dopo questa vittoria in Europa League mi sono detto che era il momento giusto per partire per una nuova avventura. Penso che il Rennes sia il luogo perfetto per continuare a godersi il calcio. L'SRFC è un ottimo club francese e anche se sarà una stagione senza Europa dovrà puntare alla qualificazione europea. Sappiamo cosa significa, dobbiamo avere tutti questo obiettivo. Spero che potremo creare qualcosa di carino tra di noi".

Olivier Cloarec, Presidente Esecutivo – Direttore Generale dello Stade Rennais F.C.: "Hans ha alle spalle tantissima esperienza di alto livello, sia nel campionato italiano, nelle Coppe dei Campioni, nella Coppa Italia o nella Nazionale, con carriere notevoli. In sette stagioni e mezzo a Bergamo si è affermato come un ingranaggio fondamentale della sua squadra. Un uomo in campo e nello spogliatoio, siamo convinti che si integrerà molto bene con questo gruppo".Frederic Massara, Direttore Sportivo dello Stade Rennais F.C.: "Hans ha l’animo del agonista, la sua esperienza sarà una risorsa nel nostro spogliatoio. Arriva con noi dopo un'ottima stagione con il Bergamo dove ha vinto una Coppa dei Campioni. Siamo molto felici di accogliere questo prezioso giocatore".