Honduras-Messico: il tecnico ospite Aguirre colpito da una lattina lanciata dagli spalti, sanguina dalla testa

AFP via Getty Images

Lamentable lo sucedido al final del Honduras - México.

Una lata impacta en la cabeza de Javier Aguirre y le provoca una brecha.



Increíble su reacción, muy alejada de montar un circo, saludando al técnico rival.

pic.twitter.com/OUGppNZlo7 — GRADA B pro (@GradaBpro) November 16, 2024

Episodio spiacevole nella notte in Honduras: nell'andata dei quarti di finale di CONCACAF Nations League, la corrispondente della nostra europea,La gara è finita 2-0 per l'Honduras, che andrà incontro ad una multa molto salata per via del. Aguirre, che se l'è cavata con una ferita, ha minimizzato subito dopo, mentre salutava il tecnico avversario e i giocatori honduregni con la faccia insanguinata, e poi in conferenza stampa: