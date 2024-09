Hummels va già forte in allenamento: ecco quando può esordire. E la difesa a tre fa felice Dybala

Oggi pomeriggio latornerà ad allenarsi adopo qualche giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi. DDR piano piano riabbraccerà i nazionali e potrà continuare a lavorare insieme agli ultimi arrivati: Hummels ed Hermoso. I due hanno svolto una sessione speciale anche sabato mattina, mentre per gli altri era giorno di riposo. Mats è poi volato a Dortmund dove ha partecipato alla gara d’addio al calcio di Piszczek e. Ha anche sfoggiato un discreto italiano. Un elemento da non sottovalutare: De Rossi parla un ottimo inglese ma ci tiene che i nuovi inizino subito ad imparare l’italiano. Anchesta frequentando un corso per la lingua.

Il gigante tedesco avrà bisogno di almeno un’altra settimana per essere al 100% delle condizioni dopo l’estate passata senza squadra. Intanto verrà convocato per Genova, ma difficilmente farà il suo esordio dal 1’.. In allenamento, però, va già alla grande e in una sessione col resto del gruppo ha anche messo a referto un gran gol: sombrero al giovane Almaviva e rete col sinistro.– L’arrivo di Mats (e di Hermoso) cambia la Roma. De Rossi adesso ha più soluzioni in difesa e potrà giocare con la difesa a tre. I giallorossi nelle prime uscite hanno avuto diversi problemi dietro e serve maggiore equilibrio. Il gigante tedesco può essere l’uomo della svolta e porterà esperienza nelle gare cruciali. Il suo inserimento e la successiva difesa a tre aiuterà anche. Infatti Paulo nel 4-3-3 non si trova bene ed è finito due volte in panchina. Col cambio modulo può giocare vicino la punta oppure da falso 9 in caso di assenza di Dovbyk.