L'attaccante del Milanha concesso un'intervista a Milan TV in occasione del suo: "Mi sembra che tanti campioni siano nati nel mese di ottobre e io credo di essere uno di loro. Quello di oggi è un Ibrahimovic più completo, più calmo., perchè non devo fare tutto a 2000 all'ora".Da bambino, appese alla porta della casa del quartiere di Rosengard - a Malmoe - una foto dei suoi piedi, perché da loro tutto partiva. Oggi che foto sceglierebbe? "Credo sempre quella, perché(ride, ndr)". Sul suo passato: "Non cambierei nulla di quello che è stato, di quello che ho fatto e delle scelte che ho preso: tutto ciò che è accaduto e che sta accadendo doveva e deve succedere e io mi sento perfetto".Sull'età (dopo aver guardato un video di auguri di Pato, ndr): "Ho avuto la fortuna di giocarte coi migliori del mondo, ma quello che mi ha fatto migliorare di più è stato Patrick Vieira. Quando è arrivato alla Juve, mi metteva sempre sotto pressione, non mi faceva mai sentire pienamente soddisfatto di quello che facevo. Ho preso quei consigli per migliorare, per allenarmi al massimo come faceva lui e ne ho fatto tesoro".: "Mi ha lasciato qualcosa a livello mentale, sono cresciuto dopo quell'incidente.Come sono cambiato nel gioco? E' un fatto legato all'età e al tuo fisico, non posso pensare di giocare come facevo 5, 10 0 15 anni fa. Io riesco a giocare ancora oggi, perché mi adatto alle idee e al modo di giocare della mia squadra e cerco di aiutarla nella maniera migliore.".Su Fabio Capello: "E' l'allenatore che mi ha massacrato più di tutti, che mi ha cambiato totalmente nel modo di giocare, nella mia mentalità. Mi alzava e mi massacrava, mi alzava e mi massacrava: all'inizio non capivo cosa volesse da me, ma era un modo di manipolarmi per tirare fuori il meglio e per me era benzina per dimostrare che ero il migliore di tutti. Mi ha insegnato che il rispetto non si ottiene, lo si conquista".: "Quando sono arrivato per la prima volta, non credevo che le cose sarebbero andate così, che si sarebbe instaurato un rapporto così forte. Si era creato qualcosa di diverso, per le persone che lavoravano in quella società, per come ti facevano sentire. EraSono contento di come stanno crescendo tutti i miei "figli" (i compagni di squadra): sono disponibili, hanno fame di fare sempre di più e si vede che stanno in campo in una maniera migliore, con più equilibrio e fiducia.".Sul legame con la dirigenza: "Ho un bel rapporto con tutti, sono venuto qui per aiutare e restituire il più possibile.Mi dispiace che ci sia Ivan (Gazidis, ndr) in questo momento, so che non è al 100% ma tornerà e farà tutto quello che ha fatto prima. E' uno del gruppo, è uno di noi, quando si vince e si perde siamo tutti assieme".: "(la carriera dirigenziale, ndr)., credo di essere ancora il più forte di tutti e di potere aiutare la mia squadra e i miei compagni ad ottenere risultati.E' un progetto differente rispetto a quello di dieci anni fa, ma è una bella sfida: in un anno e mezzo abbiamo creato qualcosa di interessante e c'è un grande entusiasmo, anche nei tifosi. Mi dispiace che non abbiano potuto essere con noi per tanto tempo, ora che c'è il 50% della capienza sembra che lo stadio sia pieno e attendiamo presto l'altra metà per farli saltare ancora di più".