Idea Bologna: un campione del Mondo al posto di Calafiori

un' ora fa



Secondo quanto riporta Sky, per sostituire Riccardo Calafiori, destinato all'Arsenal, il Bologna sta pensando allo svincolato Mats Hummels, che a 36 anni ha detto addio al Borussia Dortmund.



Hummels, che in questa sessione di mercato è stato accostato anche alla Roma, ha lasciato il Borussia Dortmund dopo 508 partite e 38 gol, in due fasi della carriera (2008-2016 e 2019-2024), inframezzate da tre anni al Bayern Monaco (118 presenze e 8 gol). Con la Germania, Hummels ha vinto i Mondiali del 2014, con Dortmund e Bayern un totale di 5 campionati tedeschi, 3 Coppe di Germania e 6 Supercoppe di Germania.