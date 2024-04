Igor Protti: 'Bari? Tutto naufragato col Cagliari, sembrava l'anno d'oro. Ora serve attenzione, calendario difficile...'

L'ex attaccante, presente a Coverciano per la Digital Cup 2024, ha parlato ai media presenti soffermandosi anche sui momenti complicati di due squadre di cui è stato simbolo e bandiera come Livorno e Bari.“Da tifoso seguo e come tutti coloro che conoscono la piazza di Livorno sono consapevole che queste sono categorie che non competono alla città. È un momento complicato e difficile, che dimostra come ora non conti il nome o il bacino d’utenza, ma altre cose per uscire ad ottenere risultati importanti. Non posso fare altro che sperare che questa situazione possa terminare e il club possa quantomeno tornare fra i professionisti il primo possibile".

"È una situazione particolare, lo scorso anno nessuno si aspettava a inizio stagione che potesse fare un campionato del genere dove la sensazione è che le cose siano andate tutte per il verso giusto fino agli ultimi secondo della finale play off contro il Cagliari. Sembrava l’anno d’oro e invece tutto è naufragato in quel gol all’ultimo minuto. Quest’anno ovviamente le aspettative erano completamente diverse e non è stato semplice mantenere fede a quello che la città si aspettava. Una città con una passione enorme, dove tutti sono vicini alla squadra e ora bisognerà fare molta attenzione perché il calendario è molto molto difficile con diversi scontri diretti come quello con il Cosenza e sfide contro chi si gioca la promozione in Serie A. Mi auguro che tutto finisca nel migliore dei modi”.