Il Bologna vuole ricomporre la coppia ex-Inter Fabbian-Casadei

33 minuti fa

Il Bologna lavora ad un colpo a centrocampo e con Vincenzo Italiano in panchina vuole regalare al neo allenatore un colpo di grande prospettiva che posso fungere sia da mezzala che da incursore.



Secondo la Gazzetta dello Sport il primo nome nel mirino del direttore sportivo Sartori è quello dell'ex-Inter Cesare Casadei, tornato al Chelsea dopo il prestito al Leicester e voglioso di trovare un club che possa dargli continuità in prima squadra.



In maglia rossoblu Casadei ritroverebbe anche Giovanni Fabbian che insieme a lui costituì la coppia insormontabile e letale in zona gol dell'ultimo scudetto Primavera vinto dall'Inter con Chivu in panchina.