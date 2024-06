Il caso U.C. Sampdoria: esempio virtuoso (e innovativo) per la composizione della crisi nel calcio

Getty Images

In un contesto di evoluzione che il calcio – e il quadro normativo di settore – sta vivendo, un tema fortemente approfondito negli ultimi tempi è rappresentato dalla gestione della crisi d’impresa da parte delle società di calcio. Un caso virtuoso è rappresentato dallache, nella scorsa stagione, è ricorsa, per rimediare alla propria crisi, allo strumento della composizione negoziata seguito da un accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Genova il 13 ottobre 2023.Il percorso esperito dal club ligure ha rappresentato di fatto– fino a quel momento – si era avvalsa della composizione negoziata per uscire da una situazione di crisi finanziaria. Tale strumento, infatti, è stato introdotto recentemente nel novembre 2021 e, dopo una partenza in sordina, ha iniziato ad essere appreso ed utilizzato nelle sue potenzialità solo con l’entrata in vigore del Codice della Crisi (luglio 2022).

negoziazione con le parti interessate più snella rispetto ad una procedura di concordato (caratterizzata da maggiori vincoli e ingerenze nella gestione da parte degli organi della procedura) e più rapida rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalla FIGC, il cui rispetto è essenziale per l’iscrizione al campionato e la conservazione del titolo sportivo.Il tema verrà affrontato il 20 giugno p.v. nell’ambito di un convegno organizzato da LegisLAB Academy, dove i Dottori Giuseppe Acciaro, Marco Rubino e Stefano Verna e gli Avv.ti Eugenio Bissocoli e Alberto Porzio riproporranno un dibattito già svoltosi nello scorso dicembre, con l’obiettivo di aggiornare gli operatori del settore.

Interrogati sul punto, i relatori dell’evento hanno in particolare evidenziato che: “Il caso UC Sampdoria conferma che, nel quadro normativo attuale, il ricorso alla composizione negoziata, seguita da un accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità diretta, rappresenta uno strumento utile e flessibile per la gestione della crisi della società di calcio”.Le modalità e i tecnicismi per il risanamento delle società calcistiche sono destinati a conservare un’importanza centrale nel settore e dovranno essere verificati e aggiornati alla luce della costante evoluzione del quadro normativo.

Eventi come quello del 20 giugno p.v. sono utili a formare gli operatori del settore e fornire soluzioni atte a salvaguardare l’intero comparto.