Il Chievo non lascia, anzi raddoppia. Con fiducia da parte del club veneto che il processo finisca per il meglio, cioè con la permanenza in Serie A, i dirigenti gialloblù lavorano senza sosta sul mercato e aspettano solo la sentenza per definire diverse operazioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Romairone ha messo le mani su Krunic (Empoli), con cui c’è un accordo di massima (sono più indietro in questo momento Torino e Genoa).



Per la mediana è vicino anche Viola (Benevento), sono stati trattati negli scorsi giorni pure Barberis (Crotone) e Acquah (Torino), adesso defilati. Sulla fascia il preferito è Letizia (Benevento), ma piace anche Martella (Crotone). C’è stato un incontro col Napoli per provare lo scatto per Tonelli come uomo di esperienza e spessore in difesa ed è stato chiesto anche Grassi, che ha diverse offerte in Serie A anche da Spal, Parma e Cagliari. Che per il centrocampo tratta sempre Bradaric (Rijeka) e Ekdal (Amburgo): ne arriverà solo uno.