Il Codacons ha deciso di intervenire sul caso dei cori razzisti andati in scena ieri sera a San Siro nel corso del big match Inter-Napoli e ha chiesto provvedimenti esemplari: partita persa a tavolino, multa alla società pari all'incasso e sospensione del campo per una giornata. Ecco le parole del presidente Carlo Rienzi: "Quanto andato in scena ieri sera è infatti davvero inaccettabile: nonostante insulti e ululati continuassero ad andare in scena - e anzi si inasprissero minuto dopo minuto - e nonostante le proteste della panchina del Napoli nello stadio milanese nessuno ha fatto nulla (o quasi): un isolato avviso agli altoparlanti nel primo tempo, coperto dai fischi, l'unica eccezione in un deserto completo. E dire che gli strumenti a disposizione ci sarebbero; eppure, per qualche ragione incomprensibile, questi episodi continuano a verificarsi all'insegna di una generale impunita. E' necessario farla finita con il finto pugno duro messo in mostra negli ultimi anni e assumere provvedimenti davvero esemplari. Solo così sarà possibile reprimere definitivamente il razzismo nel mondo del calcio e riconsegnare ai tifosi - quelli veri - il divertimento e la passione che hanno smarrito da tempo, come dimostrano i dati sulle presenze allo stadio".