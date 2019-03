Il grande protagonista della storica vittoria ottenuta ieri sera dall'Ajax in Champions League in casa del Real Madrid potrebbe presto vestire la maglia del club più antico d'Italia.



Secondo il sito calciodipendenza.it, che cita fonti interne alla società olandese, Dusan Tadic sarebbe nel mirino del Genoa che vorrebbe portarlo in Italia nella prossima sessione di mercato.



Il trentenne attaccante serbo, autore ieri sera di un gol e due assist nel successo dei lancieri contro i blancos, sarebbe da tempo sorvegliato con attenzione dai collaboratori di Enrico Preziosi anche se dalla dirigenza rossoblu arrivano al momento soltanto smentite al riguardo.