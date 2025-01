Inter, chi è Petar Sucic: nome nuovo per il centrocampo

AFP via Getty Images

. I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro in vista della prossima stagione, quando arriverà almeno un rinforzo per reparto, se non di più. Dipenderà anche dalle cessioni. A centrocampo il pezzo pregiato in uscita è Davide, sul quale il Real Madrid vanta però un diritto di recompra.Intanto,. Il Corriere dello Sport in edicola oggi indica un nuovo nome: quello di. Dove finora ha segnato 5 gol, con 4 assist e 5 cartellini gialli in 60 presenze. Attualmente è infortunato per una frattura al metatarso del piede, procuratasi nella partita di Nations League persa 1-0 in Scozia lo scorso novembre. Si tratta della sua quinta presenza nella nazionale maggiore della Croazia, con un gol e un assist nel pareggio per 3-3 di metà ottobre in Polonia. Alto 183 centimetri, è un buon mix tra tecnica e fisicità., che ha un anno in più di lui ed era stato accostato pure all'Inter prima di trasferirsi dal Salisburgo alla Real Sociedad per 10 milioni di euro nello scorso mercato estivo.