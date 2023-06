Il Milan non molla Reiss Nelson e prova un ultimo affondo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rossoneri hanno presentato un'offerta all'esterno classe '99, in scadenza di contratto con l'Arsenal.



AFFONDO COMPLICATO - Un tentativo per un'operazione complicata, il giocatore ha raggiunto un accordo con i Gunners sulle cifre per un nuovo contratto. Tuttavia, la partita è ancora aperta perché lo stesso Nelson ha preso tempo per valutare al meglio tutte le proposte sul tavolo. Il Milan è ancora in corsa per l'inglese e non lo ritiene un nome alternativo all'altro nome per la fascia destra sul quale stanno lavorando Furlani e Moncada, quel Samuel Chukwueze del Villarreal sul quale hanno messo gli occhi il Real Madrid e proprio l'Arsenal, senza dimenticare Liverpool, Aston Villa e West Ham.