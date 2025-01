Il Napoli beffa tutti: vicino Casadei, formule e cifre

Sorpasso e controsorpasso nella corsa a Cesare. Il centrocampista delè uno dei nomi più seguiti di questa sessione invernale di calciomercato e ora, dopo aver sverniciato tante altre pretendenti, la squadra che è più vicina a riportare in Italia l’expare essere ilSecondo quanto riportato da Sky Sport infatti sono proprio gli azzurri ad avere compiuto uno– nella bagarre per la mezzala. Casadei piace ache l’aveva già conosciuto ai tempi, è un pupillo del suo staff che vuole tornarci a lavorare insieme ed è un profilo perfetto perorfana ormai di, passato alla. Dopo aver ufficializzato lo, c’è dunque una nuova operazione in vista per il Napoli che stringe per il classe 2003. Ancora da definire la formula del potenziale affare con gli azzurri che potrebbero far proprio il giocatore fin da subito,, con i londinesi che potrebbero chiedere di inserire qualche percentuale di rivendita o una prelazione su di lui, oppure imbastire un

- Chiuso dalla concorrenza al, dove è tornato dopo un prestito al, Casadei cerca una nuova sfida per rilanciarsi. I rapporti tra i due club sono buoni e di lui nell’asse Londra-Napoli si era già parlato comeIn estate poi non se ne fece nulla e il belga arrivò sì sotto al Vesuvio ma senza altri giocatori coinvolti. Sei mesi dopo però le cose sono cambiate e Casadei è ora vicino al Napoli. Di un suo ritorno in Italia si parla ormai da tempo. Il primo club a provarci è stato – settimane fa – ilconche aveva fiutato il colpo e ha provato ad anticipare la concorrenza. Nulla di fatto. È stato poi il turno delladi provarci, complici le difficoltà ad arrivare a, quindi quello del. I granata sembravano essere a un passo dal chiudere il colpo: il giocatore - da poco– aveva dato il suo ok, i club discutevano circa una

Nell’estate del 2022 Casadei era passatosenza che lo stesso giocatore avesse mai esordito in nerazzurro tra i grandi. Nella prima stagione al Chelsea ha raccolto zero presenze in prima squadra, tredici con la seconda, prima del prestito in Championship al, con cui ha segnato una rete in 15 gare. Meglio ha fatto nella nuova avventura al: metà stagione in Championship con 25 presenze totali e due gol, quindi un altro ritorno a Londra eQualche gettone in, con tre partite giocate da titolare e due da subentrato, troppo poco per un giovane che sembrava essere in rampa di lancio e la cui ascesa si è fermata. Ora, se l’affare dovesse concretizzarsi, con la spinta di Conte, Casadei punta a tornare quello che impressionava con la maglia dell’Inter per ricandidarsi anche in ottica Nazionale.