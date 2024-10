Marco Luzzani

Il Napoli di Conte minaccia l'Inter: cala ancora la quota del quarto scudetto, frenata Milan sui bookmaker

40 minuti fa



Sembra una vita fa quando Conte parlava di "bagno di realtà" per la mancanza di rinforzi di livello per il suo Napoli. Sono infatti tre arrivi di fine agosto a decidere la sfida contro il Como che proietta i partenopei in testa alla classifica e fa scendere ulteriormente la quota per il quarto scudetto azzurro: il titolo si gioca ora a 3,50, in calo rispetto al 4,50 di settimana scorsa (a inizio stagione la quota era 5,50). In pole rimane sempre l'Inter a 1,66, mentre la Juventus è ora la terza forza a 5,80. Si allontanano invece le chance di vittoria per il Milan, sconfitto a Firenze prima della sosta: per i rossoneri lo scudetto paga 11 volte la posta, con un grosso vantaggio sull'Atalanta a 26.