Il Napoli insiste per Garnacho e Adeyemi: spunta il piano C

A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, ilcontinua a lavorare per assicurarsi il sostituto di. La società divuole assicurarsi un rinforzo di qualità dopo laLe priorità del direttore sportivosono chiare: portare alla corte di, elementi essenziali per mantenere il primato in Serie A e puntare al sogno scudetto. I due principali obiettivi in attacco sono, due trattative complesse e ricche di ostacoli.Il classe 2004 argentino rappresenta il profilo ideale per sostituire Kvara: mancino di talento, dotato di velocità e tecnica., comprensivi di bonus, ma la forbice economica resta ampia. A complicare ulteriormente il discorso, c’è l’interesse del Chelsea, pronto a rilanciare per assicurarsi il giovane talento. I ‘Blues’, al momento, non hanno accelerato, con l’interesse del Napoli che resta vivo.Per quanto riguarda Adeyemi,. Il vero problema è rappresentato dal giocatore stesso, che preferirebbe un trasferimento in Premier League, lasciando il Napoli in una posizione di attesa. Nonostante le difficoltà, gli azzurri continuano a mantenere viva questa pista, nella speranza di un cambio di rotta dell’attaccante.Nel frattempo, il Napoli valuta anche alternative, come. Ndoye potrebbe rappresentare una soluzione last-minute, ma il giocatore ha già manifestato la volontà di restare in Emilia almeno fino al termine della stagione. Tuttavia, con il calciomercato che spesso riserva colpi di scena, il Napoli potrebbe tentare un affondo negli ultimi giorni utili per provare a persuadere lo svizzero e arrivano .