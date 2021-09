Pellistri chiama,risponde.e, dopo l'esterno offensivo trasferitosi in prestito all'Alavés dal Manchester United, presto o tardi passerà all'incasso con un altro calciatore ormai sulla bocca di tutti e finito da tempo sul taccuino di tanti direttori sportivi.il prezzo di partenza è 17 milioni di euro, ossia l'importo della sua clausola rescissoria.- Il padre Jorge ha raccontato che l'amore per il calcio non è stato immediato ("Non gli piaceva. Al posto che giocare, faceva montagne di terra in mezzo al campo o andava con sua madre a prendere l’acqua"), ma quando il Peñarol lo ha chiamato non ha esitato nemmeno un momento. Ci mette poco il giovane Facundo a prendersi la scena:, per tutti El Pato, indimenticato attaccante di Genoa e Torino nei primi anni Novanta. E' lì per vedere giocare il figlio, ma si accorge subito delle qualità di Torres e lo fa presente al padre Jorge, andandosi a complimentare al termine della partita. ECome il trofeo di capocannoniere consegnatogli direttamente dalle mani di una leggenda come Alcides Ghiggia, campione del mondo nel 1950. Nel frattempo Facundo cresce, continuando a mostrare in tutte le categorie - spesso giocando anche con ragazzi di due anni più grandi - quei colpi che lo portano presto nell'orbita della, con un gran sinistro (la sua arma letale) da fuori.in un anno Facundo Torres mostra il meglio del proprio repertorio e ben 59 apparizioni in prima squadra, condite daSe ne accorge anche il ct della Celeste Oscar Washington Tabarez, che lo fa esordire il 7 giugno scorso contro il Paraguay in un match di qualificazione al Mondiale e lo aggrega al gruppo che prende parte all'ultima Copa America. Lì il Peñarol intuisce che è arrivato il momento di alzare il muro e- quando il ragazzo preferì non lasciare l'Uruguay -, stregata da quel mancino con la '10' sulle spalle.