Ecco il programma dei playoff dettati dalla Nations League per gli ultimi quattro posti disponibili in vista di Euro 2020:



LEGA A



Semifinali



Islanda-Romania, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Bulgaria-Ungheria, giovedì 26 marzo ore 20.45



Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45



LEGA B



Semifinali



Bosnia-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Slovacchia-Irlanda, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45



Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45



LEGA C



Semifinali



Scozia-Israele, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Norvegia-Serbia, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45



Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45



LEGA D



Semifinali



Georgia-Bielorussia, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Macedonia-Kosovo, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45



Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45